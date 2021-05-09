Электронные паспорта станут доступны жителям Башкирии в 2023 году

Электронные паспорта станут доступны жителям Башкирии в 2023 году
Электронные паспорта станут доступны жителям Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: trashbox.ru
Для москвичей оформление нового формата документа стартует 1 декабря 2021 года, в регионах услугу начнут предоставлять с середины 2023 года.

О нововведении рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью федеральному изданию «Аргументы и факты». Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией владельца, ФИО и датой рождения. Карта будет содержать чип с персональными и биометрическими данными гражданина, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.

Новый паспорт также можно будет доступен в смартфоне – мобильный идентификатор гражданина. Идентификатор позволит получать посылки на почте, покупать авиа- и ж/д билеты и многое другое.

Оформлять электронный паспорт россияне будут по желанию, однако если человек оформит электронный паспорт, его привычный бумажный документ станет недействителен.

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