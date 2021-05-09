Электронные паспорта станут доступны жителям Башкирии в 2023 году

О нововведении рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью федеральному изданию «Аргументы и факты». Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией владельца, ФИО и датой рождения. Карта будет содержать чип с персональными и биометрическими данными гражданина, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.
Новый паспорт также можно будет доступен в смартфоне – мобильный идентификатор гражданина. Идентификатор позволит получать посылки на почте, покупать авиа- и ж/д билеты и многое другое.
Оформлять электронный паспорт россияне будут по желанию, однако если человек оформит электронный паспорт, его привычный бумажный документ станет недействителен.