Электронные паспорта станут доступны жителям Башкирии в 2023 году

О нововведении рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью федеральному изданию «Аргументы и факты». Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией владельца, ФИО и датой рождения. Карта будет содержать чип с персональными и биометрическими данными гражданина, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.