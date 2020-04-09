В Башкирии запретили общественный транспорт до садовых участков
9 апреля, 13:35ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании.
Руководитель региона заявил, что общественный транспорт до садовых товариществ запрещен по его приказу. Со слов Радия Хабирова, добраться до дачи можно будет только на личном автомобиле.
«Мы разрешаем выезд в сады с 11 апреля. Но на что обращаем внимание, категорически организовать общественный транспорт до садовых участков. Потому что мы разрешаем выезд только на личном автомобилей», — проинформировал Радий Хабиров.
До какого периода действует запрет глава не уточнил, но заявил, что особо в садах делать сейчас нечего из-за холодной погоды.
Напомним, вчера в республике начал работать портал doroga02.ru, где можно зарегистрировать поездку. К текущему моменту зарегистрировано всего лишь 28 тысяч автолюбителей.
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