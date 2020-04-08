В Башкирии выяснились подробности о пациентах с подозрением на коронавирус в Бирске

Сегодня, 8 апреля, стали известны подробности о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Бирске. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на вице-мэра Бирска Радика Яфаева.

По его словам, пока речь идет о пожилой супружеской паре, точный диагноз обоим пациентам пока не поставлен, поэтому речь идет о подозрением на коронавирус. Проводится повторное тест-исследование.

По уточненным данным, у обоих заболевших супругов врачи выявили пневмонию. Один из них – мужчина 1951 года рождения – сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена чувствует себя лучше.

Контакты заболевших супругов установлены, сообщается, что таких людей не так уж и много.

Два отделения Бирской ЦРБ закрыты на карантин. В них работают в изоляции 110 врачей, которые заступили накануне на дежурство.

Ест предположение, что заболевшим супругам коронавирусную инфекцию «принесли» из РКБ имени Куватова из Уфы, в которой также объявлен карантин. Пока это предположение не получило официального подтверждения.