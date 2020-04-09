В Башкирии скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом
Об этом сообщил главный врач больницы, в которой лечился житель республики.
В районной Мелеузовской больнице скончался пациент, у которого было предварительно подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Анализ отправлен на подтверждение. Об этом сообщил главный врач больницы Урал Хабибуллин.
— К сожалению, пациент скончался от тяжелых осложнений основного заболевания. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором нами приняты все необходимые противоэпидемические мероприятия, — сказал он.
Напомним, накануне в Уфе в республиканской клинической больнице имени Куватова скончалась 80-летняя пациентка. Посмертно у нее был обнаружен коронавирус. Женщина оказалась матерью популярного в регионе певца Анвара Нургалиева. Известный сын женщины рассказал Медиакорсети, что по этому случаю в социальных сетях началась травля против него.