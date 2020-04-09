В Башкирии скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом

В районной Мелеузовской больнице скончался пациент, у которого было предварительно подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Анализ отправлен на подтверждение. Об этом сообщил главный врач больницы Урал Хабибуллин.

— К сожалению, пациент скончался от тяжелых осложнений основного заболевания. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором нами приняты все необходимые противоэпидемические мероприятия, — сказал он.