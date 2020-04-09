В Башкирии детям запрещено выходить из дома до обеда и после 18 часов

— Дети должны сидеть — раз. Второе — у детей идут учебные занятия. Поэтому мы принимаем решения в отношении детей: они не должны находится в общественных местах с 18 до 13 часов местного времени. Вечером делать им нечего. Если родители ребенка, которому 17 лет, отправят его в ближайший магазин за хлебом, то ладно. Но с 18 до 13 часов он должен сидеть дома. Прошу глав муниципалитетов наладить работу, чтобы начали работать с этими детьми, чтобы привлекались к ответственности родители, которые допускают, что их дети не выполняют режима самоизоляции.