В Башкирии лицам старше 65 лет запрещено выходить на улицу после 18:00 часов

Как сообщил на сегодняшнем брифинге глава РБ Радий Хабиров, жители Башкирии старше 65 лет не смогут выходить на улицу после 18:00 вечера до 10:00 утра вне зависимости от обстоятельств.

— Мы требуем, чтобы они воздержались от нахождения в общественных местах с 18:00 часов до 10:00 часов местного времени. Без исключений, предусмотренных режимом самоизоляции, — отметил глава Башкирии.

По словам Радия Хабирова, такое решение властями было принято «сознательно», с учетом того, что в 18:00 часов будут возвращаться домой люди с работы.

Посетить магазин, аптеки и по другим необходимым местам, по словам руководителя республики, они смогут в дневное время — с 10 часов до 18 часов.