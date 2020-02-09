В 2019 году из Башкирии в другие страны переехали почти 7 тысяч человек

С января по ноябрь 2019 года из Башкирии в заграничные страны переселились 6740 человек, рассказали специалисты Башкортостанстата, изучающие миграцию. Чуть более 6 тысяч человек предпочли бывшие советские республики. Еще 724 человек переехали в дальнее зарубежье.

В то же время, число прибывших в Башкирию из других стран практически аналогичное: 6 436 человек.