В 2019 году из Башкирии в другие страны переехали почти 7 тысяч человек
9 февраля, 16:46ОбществоФото: pixabay.com
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Об этом сообщили аналитики Башкортостанстата.
С января по ноябрь 2019 года из Башкирии в заграничные страны переселились 6740 человек, рассказали специалисты Башкортостанстата, изучающие миграцию. Чуть более 6 тысяч человек предпочли бывшие советские республики. Еще 724 человек переехали в дальнее зарубежье.
В то же время, число прибывших в Башкирию из других стран практически аналогичное: 6 436 человек.
Всего за это время из республики уехали 133 тысяч человек. Прибывших составляет 128 тысяч. В целом, как отмечают статистики, миграционная убыль составила 5 тысяч 348 человек.
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