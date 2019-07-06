Убытие превышает прибытие: чем отличается миграция на северо-востоке Башкирии

В середине июня в республики забили тревогу о снижении числа людей, проживающих в северо-восточных районах республики. Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, отвечающая за социальный блок, отметила, что здесь складывается «вопиющий случай». Ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ, кандидат исторических наук Гульдар Хилажева рассказала «Медиакорсети» о причинах этого явления.

- В чем отличие северо-восточных районов от других районов республики? Почему так получилось, что там наибольший миграционный отток?

- Республика Башкортостан – регион со значительной дифференциацией показателей экономического, социального развития, что безусловно находит отражение и в особенностях демографических, миграционных процессов на отдельных ее территориях..

Условно республику можно разделить на семь социально-экономических подрайонов (субрегионов) – центральный, южный, уральский, западный, северо-западный, северный и северо-восточный. Исходя из этой классификации к северо-восточному социально-экономическому подрайону относят пять муниципальных районов – Белокатайский, Дуванский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский. Однако само понимание территории северо-востока республики безусловно шире – к ней можно отнести некоторые районы так называемого северного подрайноа – Аскинский, Караидельский, Нуримановский. Именно такое понимание северо-востока республики нашло отражение в среднесрочной программе социально-экономического развития северо-восточных районов РБ на 2011-2015 гг.

На наш взгляд, факторами, определяющими характер, направленность и интенсивность миграционных процессов в северо-восточной социально-экономической зоне республики, являются:

- низкий уровень экономического и социального развития,

- низкий уровень урбанизированности, отсутствие городских поселений;

- удаленность от экономических, культурных, образовательных центров республики;

- расположенность на границе с другими субъектами РФ – Челябинской Свердловской областями, Пермским краем. Муниципальные образования данных субъектов, опережают соседние северо-восточные районы по ряду показателей социально-экономического развития (уровню средней заработной платы, уровню развития товаров и услуг, объему промышленного производства). Об этом говорилось и в программе развития северо-восточных районов Республики Башкортостан. Это показывают и разработки Института стратегических исследований РБ.

Указанные факторы способствуют активному миграционному оттоку населения исследуемого субрегиона – как в города и районы республики, так и за ее пределы – в другие регионы России.

Отсутствие городских поселений на северо-востоке и севере республики – это особенность данных территорий; это то, что во многом способствует оттоку населения. В отличие, например, от юго-востока республики (уральского подрайона), где также высока миграционная убыль населения. Однако ее уровень относительно ниже, чем на северо-востоке; во многом благодаря малым и средним городам – Баймаку, Сибаю, Учалам, которые притягивают жителей близлежащих сельских районов и в определенной степени сдерживают отток населения из субрегиона. То же самое можно сказать и о северо-западе республики – города Янаул, Агидель, Нефтекамск привлекательны для местного сельского населения.

Миграция сама по себе является одновременно и следствием, и фактором протекающих в регионе процессов. С одной стороны, миграционная ситуация складывается вследствие социально-экономического развития территорий. Как правило, слабые в социально-экономическом отношении территории, стабильно теряют свое население; развитые, в свою очередь, характеризуются высоким миграционным приростом. Так, высокий уровень миграционного оттока населения северо-восточных районов республики является показателем сложившейся критической ситуации в них.

С другой стороны, миграция сама начинает оказывать влияние на развитие регионов, в первую очередь, на его демографический потенциал. Она вносит существенные изменения в возрастное распределение населения. Значительный миграционный отток приводит к диспропорциям в составе населения по полу и возрасту, что сказывается на воспроизводстве населения.

Чтобы раскрыть характер и интенсивность протекающих миграционных процессов на северо-востоке республики, необходимо рассматривать отдельно как межрегиональные, так и внутрирегиональные потоки миграции, в которых участвуют жители этих территорий.

Особенность межрегиональных миграционных процессов на северо-востоке республики в том, что здесь протекают очень активные процессы миграционного обмена с российскими регионами. Наши расчеты коэффициентов интенсивности выбытий, прибытий, прироста/убыли показывают, что здесь самые высокие в республике показатели не только выбытий, но и прибытий. То есть из северо-восточных районов республики много людей не только уезжает, но и приезжает. Однако первых значительно больше чем, вторых, поэтому несмотря на относительно высокий межрегиональный приток населения, на северо-востоке наблюдается самая высокая убыль за счет межрегиональной миграции.

Внутрирегиональные миграционные процессы в Республике Башкортостан носят преимущественно центростремительный характер – население мигрирует из окраинных территорий в центральные, из сельской местности – в городскую, из малых сел – в более крупные. Расчеты коэффициентов внутрирегионального миграционного прироста на уровне субрегионов республики показали тенденцию миграционной убыли во всех социально-экономических подрайнах республики кроме центральной. При этом на северо-востоке и севере республики происходила самая высокая убыль населения за счет внутриреспубликанских миграций.

При этом положительный миграционный прирост в результате обмена в пределах республики в определенные годы демонстрировал Дуванский район. Центром притяжения населения близлежащих сел и деревень является село Месягутово с населением более 10 тыс. человек.

Миграционные процессы в северо-восточном субрегионе характеризуются более высокой интенсивностью внутренних миграций, чем по республике в целом. Здесь идет активный миграционный обмен как с соседними субъектами РФ, так и с городами и районами республики. Наблюдается относительно высокая межрегиональная и внутрирегиональная миграционная убыль населения.

Таким образом, северо-восточные районы республики – территории, теряющие свое население в результате как межрегиональной, так и внутрирегиональной миграции.

Значительные масштабы миграционного оттока населения говорят об ограниченных возможностях развития человеческого потенциала в северо-восточных районах республики, необходимости принятия и реализации в субрегионе эффективных мер региональной миграционной политики, выстраивании их на местном, муниципальном уровне.

- А вы смотрите, как влияют на миграционные процессы те или иные меры государственной политики? У нас с последние годы в сельских районах прошла волна оптимизации ФАПов, образовательных учреждений. А также интересно влияет ли положительно создание ТОСЭРов?

- Центростремительный характер миграционных процессов, о котором я сказала, конечно, во многом, обусловлен и теми ограничениями, которые сегодня существуют у жителей малых сел в сферах социального развития. Крайне ограниченные возможности для занятости, получения образования, социальных, медицинских услуг – все это выступает сильными выталкивающими факторами миграции. Один из примеров – это миграционное поведением молодых семей, семей с детьми, которые стремятся покинуть малые села, деревни ради того, чтобы их дети имели более лучшие условия для учебы, внешкольных занятий, занятий спортом и т.д..

В то же время есть объективные процессы миграции в условиях глобализации, например, процессы агломерационного развития, которые ведут к стягиванию населения на определенных территориях, близких, к крупным центрам.

Вопросы того, насколько влияет на демографические и миграционные процессы получение территориями статуста ТОСЭРов требует специальных комплексных исследований, которые должны быть реализованы в течение определенного длительного времени.

- Вы говорили о регионах, куда уезжает наше население, – Тюменская область, Республика Татарстан и Челябинская область. А откуда больше приезжает?

- Наибольше число мигрантов приезжает из тех же регионов, куда оно в основном уезжает. Так, в Ханты-- Мансийский автономный округ и Челябинскую область у нас как наибольший отток (в год примерно около 8 тыс. и 5 тыс. человек, соответственно), так и наибольший приток населения. Однако этот обмен не ведет к высокой миграционной убыли (около -200–-300 человек ежегодно), в отличие от того, какая ситуация складывается в результате обмена с Республикой Татарстан, Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом. В каждый из этих регионов выезжает около 3-4 тыс. человек ежегодно, однако приезжает на 1-1,5 тыс. человек меньше. В результате обмена с этими регионами складывается наиболее высокая миграционная убыль населения республики.

- Вы также говорили, что в республике происходит миграционный прирост лиц пожилого возраста на фоне убыли трудоспособного.

- Да, статистика это показывает. Согласно ей, в нашей республике в результате миграционного обмена с российскими регионами в последние годы происходит убыль среди возрастных групп до 50-ти лет, среди лиц старше 50-ти лет наблюдается миграционный прирост, то есть среди них несколько больше тех, кто приезжает, чем уезжает. И это необходимо рассматривать как важное позитивное явление, которое говорит о том, что республика обладает миграционной привлекательностью и притягивает к себе лиц разных возрастных групп, в т.ч. и старших.

Я хочу подчеркнуть, что миграция это не только выбытия, но и прибытия в республику. Мы в последние годы говорим о том, что люди уезжают, но не акцентируем внимание на том, что в Башкортостан много людей и приезжает – ежегодно около 37-38 тыс. человек. И даже среди наиболее «миграционно уязвимых» возрастных групп, где наблюдается наибольшая убыль, значительно представлены прибывшие мигранты. Я приведу данные официальной статистики за 2018 г. Так, лица в возрасте от 15 до 34 лет составили среди прибывших в республику более 19 тыс. человек!

Те, кто приезжает к нам в республику вносят свой вклад в приращение демографического, экономического потенциала республики. И здесь речь идет не только о молодых возрастных группах, но и о старших. В республику возвращаются те, кто долгие годы проработал вдали от дома, многие из них – из северных регионов. Они покупают жилье, строят дома, начинают вести хозяйство. Это позитивное явление, которое несомненно усиливает потенциал этих городов, сел, в которые они возвращаются.