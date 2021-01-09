Минздрав Башкирии проинформировал о самочувствии пациентов с коронавирусом

По данным ведомства, в стационарах сейчас проходят лечение 699 таких пациентов, из них 45 находятся в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.
На амбулаторном лечении находятся 4 312 человек в подтвержденным заражением коронавирусом, за ними установлено медицинское наблюдение. Эти пациенты в основном переносят болезнь в легкой форме либо бессимптомно.
За сутки в республике было выявлено 164 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных этим вирусом за все время пандемии в Башкирии составило 20 571 человек.
Сообщений о смертельных случаях, связанных с коронавирусом, за минувшие сутки в Башкирии не было.