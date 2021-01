Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов, зараженных коронавирусом

Сводка минздрава Башкирии содержит подробную информацию о дислокации пациентов с коронавирусом.

Сегодня, 8 января, минздрав Башкирии представил традиционную сводку о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Башкирии. В ней подробно отражена информация о самочувствии пациентов, находящихся под наблюдением врачей. По данным ведомства, в стационарах сейчас находятся 699 пациентов с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией. Из них в тяжелом состоянии – 46 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 11. Остальные пациенты находятся преимущественно в состоянии средней тяжести. На амбулаторном лечении сейчас находятся – 4203 человека, среди них – люди, переносящие болезнь в легкой форме либо вообще бессимптомно. Было выписано с больничного за сутки после излечения 16 человек. Выявлено за сутки еще 165 новых случаев заражения коронавирусом, а также стало известно о двух новых смертельных случаях, связанных с этой инфекцией. Всего, по официальным данным, от коронавируса, в Башкирии умерли за все время пандемии 154 человека, а заразились – 20 407 человек.

