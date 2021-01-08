Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов, зараженных коронавирусом

Выявлено за сутки еще 165 новых случаев заражения коронавирусом, а также стало известно о двух новых смертельных случаях, связанных с этой инфекцией. Всего, по официальным данным, от коронавируса, в Башкирии умерли за все время пандемии 154 человека, а заразились – 20 407 человек.