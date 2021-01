Чиновник из Башкирии поделился ощущениями после прививки от коронавируса

Глава Бижбулякского района отчитался перед своими подписчиками о том, как перенес двухфакторную прививку против вируса Covid-19.

Глава администрации Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов рассказал в соцсетях, как перенес двухфакторную прививку от коронавируса. Первый укол ему был сделан 18 декабря, а второй – 8 января. Чиновник отметил, что многие пытались отговорить его от вакцинации, пугали возможными осложнениями, однако он решил рискнуть, поскольку по работе приходится много общаться с разными людьми. Вакцинация, как мера безопасности, не показалась ему лишней. Артур Зарипов отметил, что принял решение о вакцинации самостоятельно, без чьего-либо принуждения. При этом после двух уколов он чувствует себя хорошо. Во время вакцинации, по словам чиновника, он находился постоянно под медицинским наблюдением, сдавал анализы крови, тест ПЦР, ему измеряли давление и температуру. Пришлось также заполнить анкету о возможных контактах с ковидными больными, о пройденных ранее прививках, принимаемых лекарствах и т.д. После проведения вакцинации в течение 30 минут пациент остается в медучреждении, чтобы медики могли последить щза его самочувствием. Врачи предупредили Артур Зарипова, что после прививки у него могла повыситься температура на некоторое время, а также ощущаться боль в месте укола. Но он не ощущал ни того, ни другого. Чиновник уточнил, что после вакцинации в течение трех дней по правилам нельзя принимать алкоголь и посещать баню. - С алкоголем проблем никогда не возникало, а вот без бани пришлось потерпеть, - признался Артур Зарипов. Напомним, ранее глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что случаи отказа от вакцинации от коронавируса в Башкирии были единичными.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter