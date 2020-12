Заболевшая COVID-19 депутат горсовета Стерлитамака дала советы жителям Башкирии

Депутат горсовета Стерлитамака Светлана Ковальская рассказала своим подписчикам в соцсетях о своем состоянии здоровья. Сейчас женщина, вместе со своим супругом, борется с коронавирусом и пневмонией.

— Конечно, тот самый первый мучительный вопрос - кто заразил? Ответ не ищите, его просто нет! Второй вопрос – почему я? Ведь я готовилась 8 месяцев, все применяла, пила витамины и минералы, закалялась и занималась ЗОЖ! И всем это рекомендовала делать! Ответ – если бы этой подготовки бы не было, прогноз мог быть другой, пишет депутат. По словам Светланы Ковальской, поначалу она не поняла, что у нее коронавирус. У женщины начался, как ей казалось, знакомый ей миозит спины. Однако уже через полчаса стало понятно, что с ней происходит что-то другое. — Никакие таблетки боль не сняли, пришлось поставить капельницу, после которой боль притупилась, но присоединилась головная боль в висках и глазах. А ночью - бессонница и жар горел в ладошках, так поднималась температура! Все проходило 2 дня. Я все ещё надеялась, что это на погоду, но тест сдала! Подтвердилось! рассказывает женщина. Депутат госовета Стерлитамака посоветовала своим подписчикам подготовиться к болезни заранее: закупить лекарства и продукты, начать принимать витамины, найти врача на случай экстренной помощи.

