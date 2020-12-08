Заболевшая COVID-19 депутат горсовета Стерлитамака дала советы жителям Башкирии

— Конечно, тот самый первый мучительный вопрос - кто заразил? Ответ не ищите, его просто нет! Второй вопрос – почему я? Ведь я готовилась 8 месяцев, все применяла, пила витамины и минералы, закалялась и занималась ЗОЖ! И всем это рекомендовала делать! Ответ – если бы этой подготовки бы не было, прогноз мог быть другой, пишет депутат.