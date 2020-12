По данным регионального минздрава за минувшие сутки скончался еще один человек. ЗА все время с начала пандемии погибло от коронавируса 93 пациента.

В ведомстве сообщили, что за прошедший день скончалась 61-летняя жительница города Уфа. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний, таких как ожирение второй степени, ишемическую болезнь сердца и ДВС-синдром. Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 147 новых случаев заболевания. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 15 412 человек. Внебольничная пневмония обнаружена у 403 пациентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter