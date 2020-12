Сегодня, 8 декабря, определили победителей конкурса «Вкусы России». В нем принимали участие 26 местных республиканских бренда.

Известно, что в голосовании приняли участие более миллиона жителей России. Всего было представлено восемь номинаций. Башкирский мед занял третье место в номинации «На всю страну», уступив первые две строчки Адыгейскому сыру и Вологодскому маслу. В номинации «Из нашей деревни» республиканский корот и минеральная вода «Кургазак» вошли в десятку лучших. По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, этот конкурс теперь планируют проводить каждый год.

