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В Башкирии на трассе застряли почти 40 фур из-за сильного снегопада
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии на трассе застряли почти 40 фур из-за сильного снегопада

Сегодня, 14:55ОбществоТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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