В Башкирии на трассе застряли почти 40 фур из-за сильного снегопада
Зима заявила о себе в полный голос в Белорецком районе республики.
Сегодня, 8 ноября, на участке автотрассы Уфа-Инзер-Белорецк в Белорецком районе застряли около 40 большегрузов. Об этом сообщили РИА Новости.
ГУ МЧС РФ по РБ дало свой комментарий к этим событиям.
- По данным дежурного АО «Башкиравтодор» движение было приостановлено сотрудниками ОГИБДД Белорецкого района для большегрузного транспорта в связи с отсыпкой дорожного покрытия песко-соляной смесью на данном участке. Проезд для легковых автомобилей организован по реверсивному движению, - уточняется в комментарии.
На место была направлена оперативная группа Белорецкого пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ.
По состоянию на 13.35, по данным дежурного АО «Башкиравтодор», затруднения движения на трассе были ликвидированы, отлажено движение в оба направления.