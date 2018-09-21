В Башкирии «скорая» застряла в щебне по пути к пациенту

В Сибае рядом с домом №9 на улице Ветеранов «скорая» увязла в щебне, которым была засыпана недостроенная дорога. Очевидцы утверждают, что дорожники каждую неделю возили щебенку на эту дорогу на протяжении всего лета. Но ремонт так и не был закончен.