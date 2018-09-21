В Башкирии «скорая» застряла в щебне по пути к пациенту

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Сегодня, 21 сентября, в социальных сетях появилось видео, на котором карета скорой помощи застряла на недоделанной дороге.
В Сибае рядом с домом №9 на улице Ветеранов «скорая» увязла в щебне, которым была засыпана недостроенная дорога. Очевидцы утверждают, что дорожники каждую неделю возили щебенку на эту дорогу на протяжении всего лета. Но ремонт так и не был закончен.
В администрации города, как сообщает «Башинформ», заверили, что дорогу заасфальтируют в ближайшее время.
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