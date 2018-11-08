Мужчина из Башкирии, живущий в холодном доме, получил инвалидность и новую коляску

Медиакорсеть в конце октября сообщала о мужчине без двух ног Александре Гаранже, который жил в доме без отопления, воды и электричества. Сегодня стало известно, что ему оформили первую группу инвалидности, а также приобрели новую коляску.

Напомним, Александр в течение трех лет жил в доме без условий. У него не было возможности самостоятельно оформить пенсию по инвалидности, чтобы оплачивать по счетам коммунальные услуги. После публикации статьи Медиакорсети, ситуация с инвалидом была взята под контроль местных властей, а также министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Помощь в оформлении документов оказали АНО "Ярзам" и Отделение МСЦ "Семья" в Абзелиловском районе.