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Мужчина из Башкирии, живущий в холодном доме, получил инвалидность и новую коляску
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Мужчина из Башкирии, живущий в холодном доме, получил инвалидность и новую коляску

Сегодня, 14:16ОбществоЗиля АскероваФото: Минзаля Аскарова/ Mkset.ru
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