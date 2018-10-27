Вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова позаботится о судьбе инвалида

Накануне Медиакорсеть рассказала об инвалиде Александре Гаранже из Абзелиловского района республики, которому приходится жить в холодном доме без воды и электричества. 59-летний мужчина лишился обеих ног, но не получает пенсию по инвалидности.

Экс-министр Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила, что власти инвалиду обязательно помогут. Она попросила новую главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова скоординировать всех на месте.