Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова позаботится о судьбе инвалида
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Lik nh0ivoi

Вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова позаботится о судьбе инвалида

Сегодня, 13:38ОбществоЗиля АскероваФото: Олег Яровиков
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох