Что делать, если вам или вашему близкому стало плохо?

Если вы не понимаете куда обратиться — позвоните своему страховому представителю. Страховые представители бесплатно помогают всем гражданам России, у которых есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Их главные задачи: информировать людей о мерах профилактики, обеспечить защиту прав и помочь с получением медицинской помощи, снять с врачей и медицинских организаций часть серьезной «внеплановой» нагрузки, связанной с распространяющийся инфекцией.

Как поможет страховой представитель?

Позаботится о людях из группы риска.

Страховые представители активно информируют людей из группы риска и объясняют, как вести себя во время вспышки коронавирусной инфекции. Если человек пожалуется на симптомы, похожие на COVID-19, страховой представитель Альфастрахование-ОМС сообщит в медицинское учреждение и поможет организовать визит врача на дом.

Организует выезд врача на дом.

Сегодня на врачей легла огромная нагрузка, поэтому порой помощь на дому может задержаться. В этой ситуации страховой представитель свяжется с медицинской организацией, выяснит, какая медицинская помощь может быть ему оказана на дому, и уточнит время визита врача.

Поможет получить запланированное лечение тем, кому оно жизненно необходимо. На время вспышки коронавируса временно ограничивается оказание плановой медицинской помощи.

Страховой представитель поможет получить помощь своевременно - уточнит дату оказания плановой медицинской помощи или госпитализации, а также поможет в урегулировании ситуации, когда сроки не соблюдаются, или человека госпитализируют в непрофильное отделение.

Если у вас есть какие-нибудь вопросы или нужна помощь — звоните на горячую линию - страховые представители работают круглосуточно и без выходных: 8 800 555 10 01. Или обратитесь на горячую линию Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43