В Башкирии исследовано около 300 тестов на коронавирус от врачей и пациентов РКБ

— Вот уже два дня совместно с лабораторией министерства здравоохранения мы проводим обследования контактных по очагу РКБ, — отметила Анна Казак. — Эти исследования проведены в объеме более 300. Сегодня эта работа продолжается. Если будут выявлены положительные результаты, они будут в установленном порядке направлены Центром гигиены и эпидемиологии на параллельные исследования в противочумный научный институт, и тогда мы будем иметь достоверный анализ по наличию или отсутствию коронавируса.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что все пациенты и сотрудники РКБ вчера сдали необходимые тесты:

— Большинство тестов уже готово, часть — находится в работе. В ближайшее время мы будем понимать, есть ли там новые пациенты с подтвержденным диагнозом.