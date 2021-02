В дома, которые остались без отопления из-за аварии в Уфе, возвращается тепло

В Уфе до 8-9 вечера во всех 32 домах будет возвращено отопление. Об этом сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. По его словам, на данный момент рабочие поставили под давление тепловую магистраль и начали заполнять жилые дома.

— Частично жилые дома уже заполнились. Мы идем пока в графике. По производству работ мы дальше будем двигаться уже по подъездам и стоякам. У нас есть необходимость организовать работы по устранению завоздушивания систем отопления жилых домов, но при этом обращаю внимание, что мы будем ходить по подъездам и домам и устранять воздух в системах, — отметил он. Также по словам чиновника, на участке, где произошла аварийная ситуация, продолжится работа по замене участков трубы. Все работы будут проводиться без вмешательства в систему теплоснабжения жилых домов.

