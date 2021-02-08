В дома, которые остались без отопления из-за аварии в Уфе, возвращается тепло

— Частично жилые дома уже заполнились. Мы идем пока в графике. По производству работ мы дальше будем двигаться уже по подъездам и стоякам. У нас есть необходимость организовать работы по устранению завоздушивания систем отопления жилых домов, но при этом обращаю внимание, что мы будем ходить по подъездам и домам и устранять воздух в системах, — отметил он.