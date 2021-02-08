В Уфе подготовили пункты временного размещения для жителей 32 домов без отопления

По состоянию на 11:00 было обнаружено повреждение путепровода. В настоящее время проводятся работы по замене данного участка. Без отопления остались 32 жилых дома и три социальных объекта. Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей в подъездах было включены 15 тепловых пушек. Как сообщает управление гражданской защиты в Уфе, в случае необходимости их число будет увеличено.