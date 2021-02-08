В Уфе подготовили пункты временного размещения для жителей 32 домов без отопления

В Уфе подготовили пункты временного размещения для жителей 32 домов без отопления

Вчера, 13:01ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня в 32 жилых домах и трех социальных объекта в Октябрьском и Советском районах Уфы произошло аварийное отключение отопления. В связи с этим были открыты пункты временного размещения.

По состоянию на 11:00 было обнаружено повреждение путепровода. В настоящее время проводятся работы по замене данного участка. Без отопления остались 32 жилых дома и три социальных объекта. Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей в подъездах было включены 15 тепловых пушек. Как сообщает управление гражданской защиты в Уфе, в случае необходимости их число будет увеличено.

Кроме того, на базе школ №97, №49 и лицея №42 подготовлены пункты временного размещения. В случае необходимости жители домов, попавших под отключение, могут обратиться в УГЗ по Октябрьскому (237-98-67; 237-97-99) или Советскому (282-30-63; 223-51-81) району.

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