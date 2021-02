В Уфе 32 дома остались без отопления из-за аварии

Информация об аварийном отключении в 32 домах домах поступила ранним утром в информационно-диспетчерский центр Уфы.

Как сообщает управление гражданской защиты, без отопления остались дома в Октябрьском и Советском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспект Октября. В связи с произошедшим, по данным администрации Уфы, детский сад №6 и центр образования №89 временно не работают. При этом, если воспитанникам не с кем остаться дома, они будут распределены в близлежащие детсадыю Ученики в настоящее время обучаются дистанционно. В настоящее время проводятся аварийные работы по восстановлению подачи тепла. В случае необходимости в готовности находится специальное оборудование для обогрева подъездов и недопущения замораживания системы отопления. Ситуация находится на контроле, сообщает УГЗ. Отметим, в настоящее время температура воздуха составляет -21 градус.

