Глава Башкирии предупредил о распространении африканской чумы и птичьего гриппа

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поднял вопрос об обстановке в связи с распространением болезней среди животных.

По его словам, за месяц в России зарегистрировано 18 тысяч вспышек африканской чумы свиней в восьми регионах страны. Непосредственно рядом с Башкирией вирус обнаружен в Альметьевском районе Татарстана. Радий Хабиров сообщил, что нестабильная ситуация наблюдается и с птичьим гриппом, который обнаружен в соседних Челябинской области и Татарии. Глава Башкирии поручил усилить контроль за перемещением животных, а также снизить плотность пребывания дикого кабана на территории республики. Главам муниципалитетов необходимо провести работу с населением. В настоящее время в Башкирии проходит отстрел дикого кабана. Напомним, ранее в республике уничтожили полтонны паштета, котором обнаружен вирус африканской чумы свиней.

