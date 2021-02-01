В Башкирии уничтожили полтонны паштета с вирусом африканской чумы свиней

Напомним, 28 января в «Паштете печеночный» и «Паштете печеночный классический» производства ООО «Гран-Мэр» Белгородской области был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Продукт уже поступил в адрес РЦ ООО «Агроторг», РЦ ООО «Элемент-Трейд» и АО ТД «Перекресток и был распределен по магазинам. Общий объем зараженного паштета составил 687,8 кг.