В Башкирии уничтожили полтонны паштета с вирусом африканской чумы свиней

Инспекторы управления Россельхознадзора Башкирии вместе с ветеринарными станциями изымают и утилизируют паштет, в котором обнаружен вирус африканской чумы свиней.

В настоящее время, как сообщает ведомство, утилизировано 511,5 кг продукта путем кремации. Ведется дальнейший мониторинг и профилактическая работа по недопущению африканской чумы свиней на территорию республики, сообщает Россельхознадзор. Напомним, 28 января в «Паштете печеночный» и «Паштете печеночный классический» производства ООО «Гран-Мэр» Белгородской области был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Продукт уже поступил в адрес РЦ ООО «Агроторг», РЦ ООО «Элемент-Трейд» и АО ТД «Перекресток и был распределен по магазинам. Общий объем зараженного паштета составил 687,8 кг.

