Обыски в Минстрое, паштет с чумой и проверка «пыток холодом». Итоги дня в Башкирии

Обыски в Минстрое, паштет с чумой и проверка «пыток холодом». Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:47ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook Рамзиля Кучарбаева
Главные новости Уфы и Башкирии 1 февраля.

Главной новостью сегодняшнего дня стали обыски в министерстве строительства Башкирии. Позже в СМИ появилась информация о задержании главы ведомства Рамзиля Кучарбаева.

В правительстве традиционно прошло еженедельное совещание в правительстве республики. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил третий пакет мер по поддержке экономики, который включает в себя 66 пунктов.

В магазинам Башкирии обнаружили паштет, зараженный вирусом африканской чумы свиней. Как позже рассказали в Россельхознадзоре, удалось уничтожить полтонны продукта.

Член СПЧ Олег Галин сообщил, что в результате воскресного митинга было задержано 200 человек. Сегодня Кировский суд Уфы вынес решение об аресте координатора штаба Навального Лилии Чанышевой.

Совет по правам человека обратился в прокуратура для проверки условий содержания в камерах отдела полиции № 3 в Уфе. Отметим, ранее там находился юрист штаба Навального Федор Телин, который и рассказал об ужасающей обстановке и «пытках холодом».

Председатель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов предложил протестующим встретиться и обсудить недовольства. При этом он отметил, что «хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами».

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