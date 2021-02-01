Обыски в Минстрое, паштет с чумой и проверка «пыток холодом». Итоги дня в Башкирии

Главной новостью сегодняшнего дня стали обыски в министерстве строительства Башкирии. Позже в СМИ появилась информация о задержании главы ведомства Рамзиля Кучарбаева.
В правительстве традиционно прошло еженедельное совещание в правительстве республики. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил третий пакет мер по поддержке экономики, который включает в себя 66 пунктов.
В магазинам Башкирии обнаружили паштет, зараженный вирусом африканской чумы свиней. Как позже рассказали в Россельхознадзоре, удалось уничтожить полтонны продукта.
Член СПЧ Олег Галин сообщил, что в результате воскресного митинга было задержано 200 человек. Сегодня Кировский суд Уфы вынес решение об аресте координатора штаба Навального Лилии Чанышевой.
Совет по правам человека обратился в прокуратура для проверки условий содержания в камерах отдела полиции № 3 в Уфе. Отметим, ранее там находился юрист штаба Навального Федор Телин, который и рассказал об ужасающей обстановке и «пытках холодом».
Председатель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов предложил протестующим встретиться и обсудить недовольства. При этом он отметил, что «хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами».