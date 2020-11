Коронавирус в Башкирии и наличие лекарств: главное с оперативки Хабирова 23 ноября

Власти республики обсудили важные вопросы на еженедельном оперативном совещании. Чиновники поговорили о ситуации в больницах, лекарствах в аптеках и смертности на дорогах.

За 10 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в республике составил 97,1. В октябре рост промышленного производства превысил 100% и составил 100,5%. Объемы продукции сельского хозяйства выросли на 3,9%. Ввод жилья в республике увеличился на 11,9%. Рост инвестиций за десять месяцев составил 4%, несмотря на падение показателя по России в среднем, отметил Радий Хабиров. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 23 ноября в Башкирии зарегистрировано 13318 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 130 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса - 1%. Уровень заболеваемости составляет 330 человек на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 394 пациента, из них в тяжелом состоянии – 32 пациента, 18 - на ИВЛ. Всего выписано в связи с выздоровлением за все время более 86% от числа заболевших. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,621 млн исследований. В сутки проводится не менее 291 теста на 100 тысяч населения. Развернуто 5800 коек, занято 78% коек. В Уфе работают 84 бригады скорой медпомощи, по республике - 389 бригад, загруженности нет. За последние сутки жители сделали 415 вызовов эпидбригады, по республике – 708. Что касается вакцинации от гриппа, то на прошлой неделе была получена детская доза вакцины, а на сегодняшний день привиты 1,491 млн жителей Башкирии. - Ситуацию мы оцениваем как стабильную. Мы замечаем снижение темпов роста распространения, мы фиксируем, что система здравоохранения довольно устойчиво отражает эту «атаку», у нас есть достаточный коечный фонд. Медики научились, на мой взгляд, лечить. <...> У нас снижение заболеваемости среди лиц 65+ снизилось всего лишь на 2% - мы не дорабатываем, - прокомментировал ситуацию Радий Хабиров. Глава Башкирии поручил Минтруда и волонтерам усилить работу и объяснять пенсионерам необходимость соблюдения режима самоизоляции. Также Башкирия может начать снова принимать уроженцев республики, работающих вахтовым методом. По данным властей, сообщения о росте очагов заболевания коронавирусом участились. - Это будет мощнейшая нагрузка на систему здравоохранения, но мы своих не бросаем. Всех заберем – кого в обсерватор, кого будем лечить. Не надо их там оставлять, на Севере нет условий для лечения, - добавил Радий Хабиров. О лекарствах для лечения COVID-19 По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, за прошлую неделю пациентам выдали 345 наборов за счет средств федерального бюджета и ещё 111 — за счет региональных средств. В настоящее время в аптечной и розничной сетях имеется ряд маркированных препаратов: 285 тысяч упаковок — «Умифеновира», 502 тысячи — «Интерферон Альфа», 500 тысяч — «Азитромицина», 154 тысячи — «Амоксициллина», 138 тысяч — «Кларитромицина», 37 тысяч — «Дексаметазона», 32 тысячи — «Преднизолона» и другие. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За неделю в Центр поступило 5647 звонков. Из них более 42% составляют вопросы, касающиеся записи к врачу и работы поликлиник. Далее популярным вопросом остаются результаты тестов на коронавирус, а также лекарственное обеспечение и лечение коронавируса в больницах. О снижении смертности на дорогах Башкирии Радий Хабиров после доклада главы Минтранса республики Алана Марзаева заявил, что команда ведомства не смогла выполнить его поручение по снижению смертности на дорогах республики. - Я настаиваю на том, что мое поручение было обоснованно и, если бы активно занимались, мы бы его выполнили. По нацпроекту к 2030 году у нас задача 160 человек. И я ее выполню, с вами или без. <…> У нас уроды, я по-другому не скажу: один раз пьяный сел, второй, потом детей убивает. Их надо лишать транспортного средства. Надо эту проблему решать. Если не перестроимся – не решим эту задачу, - добавил Радий Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter