Коронавирус в Башкирии и наличие лекарств: главное с оперативки Хабирова 23 ноября

- Я настаиваю на том, что мое поручение было обоснованно и, если бы активно занимались, мы бы его выполнили. По нацпроекту к 2030 году у нас задача 160 человек. И я ее выполню, с вами или без. <…> У нас уроды, я по-другому не скажу: один раз пьяный сел, второй, потом детей убивает. Их надо лишать транспортного средства. Надо эту проблему решать. Если не перестроимся – не решим эту задачу, - добавил Радий Хабиров.