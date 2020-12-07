Астролог Павел Глоба опубликовал гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 декабря

Рыбы

На этой неделе звезды обещают вам немало работы и контактов, что может здорово утомить вас своей интенсивностью и напряженным ритмом. При этом вам придется рассчитывать только на собственные силы. Зато значительные перемены, которые произойдут с вами, должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. К среде вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться с него как можно дольше. Одним из самых сложных в эмоциональном плане может оказаться воскресный вечер. Близкие вам люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.