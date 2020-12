Астролог Павел Глоба опубликовал гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 декабря

Кого-то ждет любовь, кого-то богатство. Астролог Павел Глоба дал рекомендации на неделю представителям каждого знака Зодиака.

Овен На этой неделе вам стоить быть дипломатичнее по отношению окружающим, не нужно врываться в их внутренний мир без приглашения. Во вторник слишком быстрое исполнение ваших желаний должно насторожить, скорее всего, оно не сулит вам ничего хорошего. Не исключено, что вас просто заманивают в ловушку. Вторая половина недели может оказаться подходящим моментом для новых знакомств и новых идей. В привычном кругу вам может стать скучно. Телец Всю неделю вы, похоже, будете улаживать возникающие проблемы на работе. Однако прежде чем решительно действовать, стоит все тщательно продумать, не поддавайтесь первому порыву. В середине недели вам придется несколько раз повторить окружающим, чего вы от них хотите. Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого. В пятницу актуальная проблема может благополучно решиться как бы сама собой. В выходные дни не принимайте второпях важных решений. Близнецы Не спешите строить жесткие планы и строго следовать им. Неделя благоприятна для того, чтобы спокойно плыть по течению. Вы сами не заметите, как достигнете желанной цели. Дела на работе будут складываться удачно, что позволит вам многое успеть. Вы станете незаменимы для любимого человека, сможете порадовать друга приятным подарком. В пятницу вам, возможно, придется отстаивать свои идеи, доказывая их реалистичность. Выходные посвятите дому или себе любимому. Займитесь самообразованием и самосовершенствованием. Уделите внимание детям. Рак На этой неделе возможны непредвиденные ответственные мероприятия, причем отвечать вам придется не только и не столько за себя, сколько за дела других людей. Зато вы с этим с блеском справитесь и получите дополнительную прибыль. Среда и четверг весьма хороши для заключения финансовых договоров, сделок, достижения компромисса по денежным вопросам. Во второй половине недели возможны важные деловые предложения, эти дни могут стать переломными в смысле профессиональной перспективы. В выходные можете рассчитывать на помощь близких, однако не делитесь впечатлениями и вообще поменьше болтайте. Лев Напряженная работа на этой неделе начнет приносить плоды. Вам необходимо продумать, как лучше использовать рабочее время, освободив себя от ненужных встреч и контактов. Деловое общение пройдет успешно, в том числе и с зарубежными коллегами. В личной и семейной жизни — поменьше суеты и побольше спокойствия. Вероятны конфликтные ситуации, и компромисс с вашей стороны не будет лишним. Наладятся любовные отношения. Дева На этой неделе у вас прибавится дел и ответственности. Что ж, проявите себя. Только не забывайте, что не стоит ни с кем ссориться, лучше работать в команде. Начиная с середины недели, наступит удобный момент для пересмотра личных отношений. Будьте рациональны, знайте во всем меру — это даст свои плоды. Близкие люди будут поддерживать вас в новых начинаниях. Весы Неделя сложна, особенно в эмоциональном плане. Никого не критикуйте и не выясняйте отношения. Желательно пересмотреть свои планы и замыслы и привести их в соответствие с реально сложившейся ситуацией. Движение по карьерной лестнице возможно при условии повышения профессионального уровня. Могут возобновиться недавно прерванные деловые контакты. Возможна приятная поездка. В пятницу простите человека, который вас обидел. В выходные внимания потребует семья. Скорпион На этой неделе будет нелишне подытожить то, что прожито, и открыть для себя новую страницу. Вас ждет немало приятных моментов — подарков от судьбы и от близких людей. Вы поймете, что нужны и востребованы. Забудьте про скрытность, именно сейчас можно поговорить о самом сокровенном, но только с близким человеком. Улыбайтесь чаще, тем более, что поводы у вас будут. Любовь вдохновляет, не надо от нее бежать. Стрелец Ваше решение в начале недели косвенно повлияет на многие происходящие с вами события. Так что действуйте рационально, а не под напором чувств. Во вторник не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи, и вы достигните желаемого. Среда может оказаться весьма ответственным днем, не ленитесь и никого не критикуйте, проявите свои лучшие качества. В выходные желательно выбраться за город или в небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козерог Сейчас важно сосредоточиться. Только присущая вам логика и здравый смысл уберегут вас от легкомысленных поступков, так не мешайте им работать, забивая голову всякой чепухой. На работе рассчитывайте свои силы адекватно, не перенапрягайтесь. Звезды предупреждают, что вы будете склонны брать на себя повышенные обязательства, что чревато истощением, как нервным, так и физическим. Займитесь в один из выходных дней очищением вашей квартиры от хлама. Водолей На этой неделе хорошо не только строить планы, но и потихоньку начинать их реализовывать. Во вторник не меняйте своей точки зрения кому-нибудь в угоду, так как этим вы можете подорвать свой авторитет. Постарайтесь важные переговоры провести в среду. Продумайте изменения, которые давно назрели в личной жизни, и обсудите их с семьей. В воскресенье навестите друзей или пригласите их в гости. Рыбы На этой неделе звезды обещают вам немало работы и контактов, что может здорово утомить вас своей интенсивностью и напряженным ритмом. При этом вам придется рассчитывать только на собственные силы. Зато значительные перемены, которые произойдут с вами, должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. К среде вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться с него как можно дольше. Одним из самых сложных в эмоциональном плане может оказаться воскресный вечер. Близкие вам люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

