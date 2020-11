Скорпионов ждет отпуск, а Дев - богатство: гороскоп для каждого на выходные

Астрологи рассказали, чего нам ждать от этих выходных с 28 по 29 ноября 2020 года. Прислушайтесь к звездным экспертам и проведите дни наиболее удачно.

Овен Ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. В выходные ситуация не упростится. Вас также ждет немало работы, может подкосить здоровье. По возможности постарайтесь выделить себе время для продолжительного отдыха. Побудьте наедине с собой. Телец Кажется, ваши финансовые возможности на пределе. В эти выходные астрологи советуют вам разобраться с расходами, чтобы избежать крупных денежных потерь. Вам организм ослаблен. Советуем вам не выбирать активные виды отдыха. Подойдет спокойное времяпрепровождение. Близнецы Осторожно, возможны ссоры с друзьями или коллегами по работе. Но в этом нет ничего плохого. То, что уходит из вашей жизни, ведет вас только к лучшему. В эти дни вас точно порадует вторая половина. А если вы одиноки, то не сидите дома. Судьба благоволит приятные знакомства. Рак В эти выходные, кажется, вы с головой окунетесь в романтику. Готовьтесь к лучшим переменам. А вот за состоянием здоровья придется последить. Если чувствуете скачки давления, то лучше дайте себе отдохнуть, особенно от домашних обязанностей. Лев На этих выходных вам лучше отказаться от покупок. Возможен финансовый кризис. Лучше займитесь просчетом финансовой стратегии. Дева Вы сможете увеличить свой капитал, если вложите деньги в правильное русло. Поведет вам и любовных делах. То, кто находится рядом с вами, наконец-то захочет признаться вам в своих чувствах. Откройте свое сердце новому. Весы Весы, задумайтесь о здоровье! Беда обойдет вас стороной, только если вы серьезно отнесетесь к проблеме, а не пустите все на самотек. Свободные время проведите с близкими и родными, займитесь обустройством дома. Одним словом, проведите время с максимальной пользой. Скорпион Ваша душа требует отпуска новых впечатлений! Если не получится уехать в другую страну или город, езжайте хотя бы к бабушке в деревню. В эти выходные вам нужно покинуть зону комфорта. Стрелец На этой неделе вам было не просто. Рутина почти загнала в депрессию. Вам, как и Скорпионам, нужны перемены! Попробуйте пройтись по магазинам, купить новые наряды, сходить в новое кафе. Может быть как раз там вы встретить свою любовь. Козерог У вас в жизни все будет настолько хорошо, что вы захотите рассказать об этом всему миру. Однако звезды спешат вас предостеречь: не надо делиться подробностями с каждым встречным. Это время вообще желательно провести исключительно с близкими людьми. Рыбы У Рыб выходные пройдут на полную катушку! Вас ждут тусовки с друзьями, но сильно не увлекайтесь. Воскресенье проведите в спокойной обстановке. уделите время своим хобби и увлечениям. Хороших выходных!

