Скорпионов ждет отпуск, а Дев - богатство: гороскоп для каждого на выходные

Осторожно, возможны ссоры с друзьями или коллегами по работе. Но в этом нет ничего плохого. То, что уходит из вашей жизни, ведет вас только к лучшему. В эти дни вас точно порадует вторая половина. А если вы одиноки, то не сидите дома. Судьба благоволит приятные знакомства.