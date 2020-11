Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 25 ноября

Астрологи подготовили индивидуальное послание на эту среду, 25 ноября 2020 года.

Овен Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценить сложившееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте. А вот в отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции. Одиноких представителей данного знака может ожидать новое перспективное знакомство. Телец Держитесь подальше от людей, которые предложат заработать нечестным путем. Авантюрные мероприятия принесут результат, противоположный ожидаемому. Зато день может преподнести приятные подарки в вопросах, касающихся сферы возвышенных чувств. Близнецы Берегите свои силы и избегайте стрессовых ситуаций. Нужно размышлять на профессиональные темы. Вероятно, на ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно не дают вам покоя. Для новых знакомств это вполне подходящий период. Рак Период подходит для активных действий. Обстановка в коллективе и отношения с начальством станут более свободными, а поручения - интересными. Удачно должны пройти переговоры, деловые встречи и подписание бумаг. Избегайте отрицательных эмоций и переутомления. Больше времени проводите в компании близких людей. Лев Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Но есть опасность, что вы будете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей, а именно этого в данный момент необходимо тщательно избегать. Нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме. Дева Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Вероятность ошибок есть, но вы их заметите и исправите раньше, чем возникнут проблемы. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами. Весы Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожными в отношении новых знакомых. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи. Скорпион День благоприятный для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Если вы решите пойти в гости со своей половинкой, то постарайтесь не обделить вниманием любимого человека. Иначе ваше поведение послужит источником обиды. Стрелец Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка будет порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать друг друга. Не скупитесь на теплые слова, подарки и знаки внимания. Козерог Может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы будете выходить из себя, то сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния. Водолей Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем. Таким образом, удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не пострадает. Рыбы Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное - не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

