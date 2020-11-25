Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 25 ноября

Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Но есть опасность, что вы будете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей, а именно этого в данный момент необходимо тщательно избегать. Нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.