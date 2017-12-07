В Уфе медики скорой помощи написали открытое письмо чиновникам

Представители независимого профсоюза «Действие» не согласны с мнением местного руководства об отсутствии проблем у службы скорой медпомощи.

Сегодня, 7 декабря, руководитель региональной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие» Тамара Богданова опубликовала на своей странице ВКонтакте и на сайте профсоюза открытое письмо руководству Республиканской станции скорой медпомощи (РССМП).

Поводом для этого послужил опубликованный на нашем сайте официальный ответ РССМП, касающийся деятельности реанимационных бригад. Этому предшествовало заявление представителей профсоюза «Действие» о том, что в Башкирии уничтожается мобильная служба реанимации. Но с точки зрения руководства РССМП, трех реанимационных бригад на миллионный город должно быть достаточно. Ответ был подписан заместителем главного врача РССМП по экономическим вопросам Викторией Аюкасовой. И это обстоятельство вызвало удивление у авторов открытого письма.

- Вызывает удивление, что из шести заместителей главного врача Марата Зиганшина, четверо из которых имеют высшее медицинское образование, давать комментарий журналистам по медицинским темам было доверено заму по экономическим вопросам Аюкасовой В.Н., которая такового медицинского образования не имеет, - говорится в письме. - Отсюда и печальный результат. По нашему мнению, это очередное проявление неуважения – к средствам массовой информации, к их читателям, к пациентам, наконец.

Ответ представителю руководства РССМП они решили сформулировать именно в виде открытого письма и попутно довести его содержание до ведома горожан. По мнению представителей профсоюза «Действие», проблемы уфимской «скорой» могут быть связаны не столько с недофинансированием и системными проблемами, сколько с прямым неисполнением руководством скорой помощи приказов Минздрава России и федеральных законов, поскольку именно эта структура курирует кадровую политику на станции.

- Вы утверждаете, что с реанимационной службой у нас дела обстоят нормально? Нормально для кого?

Действительно, по плану выхода реанимационных бригад их числится три. А сколько по факту выходит ежедневно? Зачастую одна-две, а бывали моменты, когда реанимационных бригад не было вообще, и город вместе с Уфимским районом оставались без специализированной помощи, - настаивают члены профсоюза.

По их словам, 31 октября реанимационная бригада появилась «на линии» только после телефонной жалобы рядовых сотрудников скорой помощи на горячую линию Минздрава.

- Оправдывая мизерное количество бригад на огромный город-миллионник с прилегающим районом, вы заявляете, что «в подавляющем большинстве случаев больным с признаками угрожающего жизни состояния помощь успешно оказывают общепрофильные бригады» СМП (врачебные и федьдшерские)». Похоже, вы не видите разницы между «жизнеугрожающим состоянием» и состоянием, когда требуется реанимационная помощь.

Конечно, вы - экономист, а не медик, но почему бы вам не проконсультироваться у специалистов перед тем, как раздавать комментарии СМИ или принимать «экономические» решения? – задались члены профсоюза риторическим вопросом и дали профессиональные пояснения на этот счет.

- Бригады общего профиля действительно при необходимости оказывают помощь при таких состояниях, владеют всеми необходимыми навыками и знаниями, делают все возможное, чтобы спасти жизнь человека, но вы скромно умолчали, что основная масса общепрофильных бригад в Уфе не укомплектована вторым медиком, что является нарушением приказов МЗ РФ, - считают, в частности, представители «Действия».

Эти и другие серьезные претензии они опубликовали в интернете и разослали в СМИ, рассчитывая получить официальный ответ от руководства РССМП.