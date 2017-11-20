В службе скорой помощи Уфы сократилось число реанимационных бригад

На весь город реально работают только три реанимационных бригады.

На сегодняшний день в Уфе осталось всего три реанимационные бригады. Об этом Медиакорсети сообщила руководитель региональной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие» Тамара Богданова.

Напомним, Медиакорсеть уже рассказывала о сложной ситуации с реанимационными бригадами в Уфе.

При этом, как пояснили Медиакорсети в Республиканской станции скорой медпомощи и Центре медицины катастроф (РССМП и ЦМК), учреждение располагает 68 реанимобилями. 27 из них закреплены за Уфой, 23 относятся к службам скорой помощи других городов республики и 18 – должны работать на селе.

- Проблем из-за недостатка реанимобилей в службе СМП не возникало, - пояснил главный врач РССМП и ЦМК Марат Зиганшин. – Реанимобили по своему оснащению требуют работы в них врачей-реаниматологов, которые имеются только в Уфе. Бригады СМП городов и районов Башкирии на 89,4% состоят только из фельдшеров, которые выезжают в большинстве своем на автомобилях класса В высокой проходимости.

Таким образом, Марат Зиганшин сам указал на тот факт, что реанимационных бригад в республике явно недостаточно. В то же время, по мнению представителей профсоюза «Действие», который выступает постоянным оппонентом руководства скорой помощи региона по многим вопросам, в нашей республике «службу реанимации просто уничтожают». Руководитель ячейки профсоюза «Действие» Тамара Богданова сама является работником скорой помощи и прекрасно знает тему обсуждения.

Фото: Профсоюз "Действие".

- Если в реанимобиле будет фельдшерская бригада, это не то же самое, что реанимация. Общепрофильные бригады в основной массе неукомплектованы и не могут выполнить стандарт по реанимации, потому что, имея две руки, невозможно делать одновременно искусственное дыхание, наружный массаж сердца, обеспечить венозный доступ, набирать и вводить лекарственные препараты (через каждые 3-5 минут), и при этом, осуществлять мониторинг эффективности проводимой реанимации. А при отсутствии этих составляющих эффективность реанимации не просто снижается, а порой просто стремится к нулю, - делится своим мнением Тамара. - В Уфе на данный момент в плане выхода бригад стоит 3 бригады реанимации, но по факту чаще работают одна или две, а были дни, когда реанимации не было вообще. По данным профсоюза «Действие», имеются факты, когда на станциях скорой медпомощи отказывают в приеме на работу врачей анестезиологов-реаниматологов и предлагают переводиться на другую работу среднему медперсоналу, имевшему отношение к реанимационным бригадам. Так, буквально сегодня подобное уведомление получила в Уфе медсестра одной из подстанций скорой медпомощи.

- На фоне постоянно растущих данных о смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, когда именно квалифицированная реанимация может спасти человека, сокращение данной службы представляется нам крайне недальновидным, - считает Тамара Богданова. – Мы предполагаем, что это может быть связано с проведением оптимизации, которую официально никто не объявлял, но подспудно все ее признаки очевидны.

Между тем, за последние 3-4 месяца именно бригадой реанимации только в Уфе из состояния клинической смерти были выведены два человека – 42-летний мужчина и 45-летняя женщина.

- Возможно, в масштабах города это не так уж много, но кто может сказать, сколько бы еще людей осталось в живых, будь этих бригад больше. К слову, при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе дежурили бригады реанимации, благодарность за их работу от руководства кампании имеется на сайте скорой, - говорит Тамара Богданова.

По ее словам, в качестве основной причины сокращения реанимационных бригад в неформальном общении представители руководства называют недофинансирование. - При этом все больше увеличивается штат контролеров и проверяющих, а также руководителей с достойными зарплатами, с дополнительными доплатами от скорой помощи. Вот и происходит то, что происходит, - сетуют представители профсоюза «Действие». - На вопрос «Почему так происходит?» мы получаем от нашего руководства один ответ «Потому что».