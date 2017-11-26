Руководство «Скорой помощи»: три реанимационные бригады для Уфы достаточно

Администрация Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф (РССМП и ЦМК) прокомментировала заявление представителей независимого профсоюза «Действие» о сокращении реанимационных бригад.

Руководство РССМП и ЦМК категорически возражает против аргументов представителей независимого профсоюза медиков.

Напомним, руководитель региональной ячейки профсоюза «Действие» Тамара Богданова разместила в соцсетях сообщение о сокращении в Уфе количества реанимационных бригад.

- Общепрофильные бригады в основной массе неукомплектованы и не могут выполнить стандарт по реанимации, потому что, имея две руки, невозможно делать одновременно искусственное дыхание, наружный массаж сердца, обеспечить венозный доступ, набирать и вводить лекарственные препараты (через каждые 3-5 минут), и при этом, осуществлять мониторинг эффективности проводимой реанимации. А при отсутствии этих составляющих эффективность реанимации не просто снижается, а порой просто стремится к нулю, - поделилась своим мнением Тамара, сама работающая на скорой.

Однако представители руководства Республиканской станции скорой медпомощи настаивают, что у них с реанимационной службой дела обстоят нормально. В Уфе таких бригад три, а в других городах и раонах их нет вообще.

- Однако это не означает, что населению не оказывается квалифицированная скорая медицинская помощь, так как, согласно квалификационным требованиям, предъявляемым к врачам (фельдшерам) общепрофильных бригад скорой медицинской помощи, в их обязанности входит владение навыками проведения всех реанимационных мероприятий, оказания сердечно-легочной реанимации вне зависимости от состава бригады, - сообщила заместитель главного врача по экономическим вопросам Виктория Аюкасова.

Напомним, Медиакорсеть опубликовала уведомление об изменении условий трудового договора, который получила медседстра-анестезистка одной из уфимских районных станций скорой медпомощи. Женщине предложили принять решение об увольнении либо переходе на другую должность до конца текущего года. При этом заместитель главного врача по экономическим вопросам РССМП настаивает, что процедуры сокращения штата и численности в ГБУЗ РССМП в 2017 году не проводились. Отказ в приеме на работу врачей-реаниматологов чиновница объяснила тем, что три вышеупомянутые реанимационные бригады полностью укомплектованы, и, соответственно, необходимости в дополнительном приеме враче анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезиологов нет.

По ее данным, за 10 месяцев текущего года реанимационными бригадами было выполнено 9032 вызова, они госпитализировали 3693 больных, а фельдшерские бригады, которых в разы больше по количеству, за тот же период выполнили 252 936 вызовов и доставили в больницы 67 751 пациента.

- В подавляющем большинстве случаев больным с признаками угрожающего жизни состояния помощь успешно оказывают общепрофильные бригады СМП (врачебные и фельдшерские), - явно в раздраженном тоне настаивает Виктория Аюкасова. – Таким образом говорить о «спасении людей» именно реанимационными бригадами неправильно, так как в процессе «спасения люде» принимают участие и бригады других профилей (кардиологические, общепрофильные, врачебные и фельдшерские).

Большинство претензий в свой адрес, высказанных в нашем предыдущем материале на данную тему, представительница администрации РССМП назвала «по меньшей мере некорректными».

- Авторам материала не следует делать выводы о недостатке реанимационных бригад на основании предоставленной информации о количестве имеющихся в республике реанимобилей, - упрекнула нас Виктория Аюкасова.

Рискуя вновь проявить «вопиющую некомпетентность», мы публикуем комментарий представителя профсоюза медиков «Действие» Тамары Богдановой.

- Не знаю, может быть, заданные вопросы, были не конкретными. Само по себе наличие автомобиля на станции ни о чем не говорит. Во-первых, автомобиль должен быть соответственно оснащен, во-вторых, на нем должны работать люди, владеющие навыками работы с имеющейся аппаратурой, в-третьих, это должна быть бригада реанимации, способная выполнить те манипуляции, которые необходимы и которые может выполнить только врач реаниматолог, а не врач общепрофильной бригады. Если в реанимобиле будет фельдшерская бригада, это не то же самое, что реанимация, – считает Тамара.

По мнению Виктории Аюкасовой, аргументы представителей профсоюза «Действие» являются «очередными попытками отдельной немногочисленной группы работников Станции поднять шумиху в различных СМИ вокруг реанимационных бригад в Уфе и преследуют цель привлечь внимание к своим персонам путем спекуляции на выдуманных трудностях работы сотрудников службы скоро медицинской помощи».

- Службу реанимации просто уничтожают, не принимая на работу врачей анестезиологов – реаниматологов, даже отказывая врачу анестезиологу – реаниматологу, успешно работающему в стационаре, а медсестры-анестезистки сидят в это время без работы, в «простое». Говорят – недофинансирование, при этом все больше увеличивается штат контролеров и проверяющих, а также руководителей с достойными зарплатами, с дополнительными доплатами от скорой помощи. Вот и происходит то, что происходит, - говорит Тамара Богданова, у которой, кстати, тоже есть сложившееся и вполне обоснованное мнение о руководстве РССМП. - Служба линейного контроля (в основном это заместители главного врача с очень достойными зарплатами) с секундомером ездит за бригадами (как правило, состоящими из одного человека), составляя акты, если медработник задержался и не позвонил диспетчеру моментально, либо обувь у него не та.

Напомним, взаимное непонимание между руководством РССМП и независимым профсоюзом медиков «Действие» имеет уже достаточно продолжительную историю. Весной 2015 года участники уфимской ячейки профсоюза даже проводили голодовку в знак протеста против условий оплаты труда. К сожалению, достигнуть консенсуса с тех пор так и не удалось.