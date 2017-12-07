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Уфимка Доктор Вика: «Не нужно подарков, подарите кому-то жизнь»
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Уфимка Доктор Вика: «Не нужно подарков, подарите кому-то жизнь»

Сегодня, 10:20ОбществоРазиф АбдуллинФото: Из личного архива.
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