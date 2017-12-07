Уфимка Доктор Вика: «Не нужно подарков, подарите кому-то жизнь»

Врач-инфекционист из Уфы Виктория Валикова на день рождения попросила подарки не себе, а пациентам.

Вчера, 6 декабря, уфимский врач Виктория Валикова, отметила свой день рождения. Но в этот день она заявила, что в свой день рождения лучшим подарком для нее станет пожертвование на проект клиники Health&Help, которую она вместе с единомышленниками решила построить в Никарагуа.

- Этот день рождения я встречаю с улыбкой, - написала Виктория Валикова на своей странице Вконтакте. - Мы не просто смогли сделать большое и доброе дело – построить и организовать работу клиники в Гватемале. Мы нашли в себе силы, решимость и храбрость взяться за еще один проект, теперь – в Никарагуа.

Сегодня я хочу спросить вас: когда вы дарите подарки на День Рождения, кому вы делаете приятно? Я спрашиваю, потому что сейчас, начав размышлять, мне показалось, что почти всегда я дарила подарки, чтобы сделать счастливой себя, а не именинника. Выбирала то, что понравилось бы мне. Когда-то угадывала. А когда-то нет.

Я знаю, что многие из вас не понимают, что может быть приятного в коробочке амоксициллина, как несколько пачек стерильных перчаток могут заставить меня плакать от счастья. Многие не знают, как много для меня значат сто рублей, который вы присылаете на то, чтобы помочь мне кого-то спасти.

Я знаю, что это тяжело понять. И хочется сделать что-то приятное лично для меня, чтобы я потратила на платье или шоколадку. Но поверьте, для меня нет ничего более сладкого, ничего более волшебного, чем иметь возможность сказать кому-то: «Мы тебе поможем».