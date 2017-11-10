Почему доктор Вика из Уфы решила построить клинику в Никарагуа

Уфимка Виктория Валикова приехала в Россию, чтобы собрать деньги на строительство новой клиники в Никарагуа.

Уфимка Виктория Валикова известна тем, что сумела построить клинику в Гватемале на добровольные пожертвования. Впервые о ней заговорили в феврале 2016 года, когда она, молодой врач-инфекционист, заявила об идее построить клинику Health&Help для индейцев-майя в Гватемале и встретилась с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Тот идею поддержал, о Виктории рассказали многие СМИ, и теперь клиника работает. Местные жители называют ее «доктор Вика». В августе 2017 Виктория сообщила о том, что будет строить новую клинику, на этот раз в Никарагуа. Медиакорсеть решила рассказать об этом проекте подробнее.

- На побережье Атлантического океана есть рыбацкая деревушка Эль-Розарио, - начала рассказ Виктория Валикова. – Жители деревни – беженцы с соседних стран, они нигде не зарегистрированы, на жизнь зарабатывают рыбной ловлей, а медицинскую помощь им оказывать некому. Об этом мне рассказала одна подруга, у которой есть знакомые в местном министерстве здравоохранения. Там понимают, что по-другому кроме как через проект Health&Help этим рыбакам помочь невозможно, и подруга попросила поехать в эту деревню.

Экспедиция на побережье состоялась в августе, волонтеры Health&Help провели в рыбацкой деревне пару недель.

- Очень неудобное место для строительства, на берегу, - продолжает Виктория. – Придется сваи забивать.

Но построить клинику все-таки можно. Необходимые на это деньги, 1,5 миллиона рублей, девушка собирает на платформе Boomstarter.ru. По данным на 10 ноября, на будущую клинику уже собрано более 377 тысяч рублей, проект поддержал 241 спонсор. Виктория специально приехала в Россию, чтобы о нем узнало как можно больше людей.

- Надеюсь, до конца пресс-тура деньги соберем, - говорит она. - Проект интересный, с космоса здание клиники будет выглядеть как символ Красного креста.

До 18 декабря девушка, кроме Уфы, должна побывать в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Санкт-Петербурге. 8 ноября Виктория встретилась в Уфе с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Тот поинтересовался, чем надо помочь.

- Сначала я сказала, что ничем, - рассказывает Виктория. – Потом попросила помочь организовать встречу со студентами медицинского университета, чтобы рассказать им о призвании врача.

Девушка считает, что надо говорить об этом в наше время, когда медицина стремительно коммерциализируется. И у нее это получится лучше, чем у какого-то профессора, который приезжает на лекции на «Лексусе».

Сотрудники клиники в Гватемале. Фото: Из личного архива В. Валиковой

- В нашей клинике никто не получает зарплату, - говорит Виктория. – Кто-то получает доход от сдачи в аренду своей квартиры, у кого-то просто богатый муж.

И даже эти личные деньги порой приходится вкладывать в клинику.

- Мы – единственная клиника в том районе, которая помогает диабетчикам, только мы раздаем им инсулин, - вспоминает Виктория. – Когда в округе об этом узнали, к нам пришло столько людей, что у нас годовой запас инсулина закончился за полтора месяца. Представляете, какие чувства я испытала, когда лекарства кончились? Приходилось отказывать людям, а это означает, что ты обрекаешь человека на смерть. Это был самый ужасный момент. Но тут пришли деньги за квартиру мне и моей подруге, мы скинулись, кто-то ехал из Москвы в Никарагуа, и мы сумели закупить инсулин в России. В самом Никарагуа и в США это лекарство очень дорогое.

- Что движет людьми, которые бросают свою Родину и едут в такие клиники помогать другим людям? – этот вопрос я давно хотел задать и вот представилась такая возможность.

- Лично у меня было две причины. В нашей семье всегда было много друзей из разных стран, и я не ощущаю границ. А потом, когда я начала работать в нашей системе, я поняла, что тут многое делается не так, пыталась это исправить, но кто же станет слушать 24-летнюю девчонку? Если не можешь исправить систему здесь, то попытайся сделать это в другом месте. В Гватемале мы построили клинику за два месяца.

Клиника в Гватемале: помощь оказывается всем. Фото: Из личного архива В. Валиковой

- Расскажите что-нибудь о своей жизни в Гватемале.

- У меня есть подруга Света, когда она приехала к нам, в этот момент у нас в клинике впервые мы принимали роды. До того женщины рожали дома, и мы помогали будущим мамам там. И скорее всего теперь в деревне будет расти девочка с именем Света. Такой там обычай, часто детям дают имена тех, кто помогал при родах. И теперь там много девочек с именем Виктория.

«Боюсь познакомиться с родителями жениха лысой»

В Гватемале Виктория встретила свою вторую половину. Ее жених родом из США, он работал в клинике переводчиком. Девушка скоро поедет знакомиться с его родителями. Но есть риск, что она поедет туда без своих роскошных волос.

- Я должна встретиться с Артемием Лебедевым (известным дизайнером и блогером – прим.), и мы скорее всего затеем соревнование, кто больше денег вложит в проект: те, кто за то, чтобы я побрилась налысо, или те, кто против, - поясняет Виктория Валикова. – И если победят сторонники моего избавления от волос, то я поеду на знакомство с родителями лысой. Но я на это готова.

Чтобы отрастить волосы снова, понадобится лет шесть, говорит девушка. Но ради помощи другим людям она готова пойти на такую жертву. Людям в рыбацкой деревушке Эль-Розарио в Никарагуа нужна помощь. Там распространена малярия и другие болезни, нет дороги, нет света, нет питьевой воды.

- Мы хотим это изменить, - говорит Виктория. - Мы хотим дать людям возможность получать своевременную медицинскую помощь и не умирать от излечимых заболеваний. Сейчас наша цель – собрать 1 500 000 рублей. Эти деньги пойдут на строительство здания клиники, а также на подведение дороги и коммуникаций.

И я верю, что у нее это получится.