Поезд «Легенда Урала» вновь выйдет на просторы Башкирии

С 30 ноября в Башкирии возобновится движение поезда «Легенда Урала», следующего по маршруту Уфа-Новоабзаково. Планируется, что движение по этому популярному среди туристов зимнему маршруту продлится как минимум до 1 апреля.

Как уточнили представители «Башкортостанской пригородной пассажирской компании», если спрос на такой «горный» маршрут будет не только зимой, то курсирование поездов «Легенда Урала» продолжится и в весенне-летний период.

Поезд будет курсировать трижды в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Время в пути — 5,5 часа. Его маршрут таков: Уфа — Ассы — Айгир — Белорецк — Новоабзаково. Стоимость проезда составит 700 рублей. Для детей, студентов и льготников предусмотрены скидки.

Обслуживать этот маршрут будут специальные рельсовые автобусы, в одно-, двух или трехвагонном исполнении.

Из Уфы «Легенда Урала» отправится в 05.59 утра местного времени и прибудет в Новоабзаково в 11.38.

В обратном направлении, из Новоабзаково в Уфу, поезд отправится в 17.07, а прибудет в столицу Башкирии в 23.18.

Примечательно, что внутри поезд оформили пейзажными снимками от известных фотографов. Кроме того, в вагонах появились специальные приспособления для перевозки лыж и сноубордов.

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