Росстат опубликовал причины смертей жителей Башкирии

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На сайте Росстата появились данные о причинах смерти жителей Башкирии за период январь-август текущего года.
За это время в республике умерло 34456 человек. Это на 1 процент больше, чем за этот же период прошлого года. Большинство из них – 14 305 человек скончались от болезней кровообращения.
На втором месте причин смерти жителей республики стоят новообразования. От них за отчетный период скончались 4855 человек. Из них от злокачественных новообразований страдали 4785 человек. Еще 1629 человек умерли от болезней органов дыхания, а инфекционные и паразитарные заболевания забрали жизни 532 человек. Из последних 122 человека болели туберкулезом.
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