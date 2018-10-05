В Башкирии сельского хирурга признали виновным в смерти двухлетнего мальчика
В 2014 году, как установил суд, врач не оказал ребенку помощь, неправильно диагностировал заболевание и отпустил его домой.
55-летнего врача-хирурга Аскинской центральной районной больницы признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).ъ
Следствие и суд установили, что 4 года назад врач-хирург в ходе осмотра двухлетнего мальчика с жалобами на боли в животе, не оказал ему должную медпомощь. Он недооценил тяжесть состояния больного, не провел дополнительные методы исследования органов брюшной полости, неправильно диагностировал заболевание, и, не госпитализировав малолетнего пациента в стационар, отпустил домой.
Мальчику стало плохо. Родители вновь доставили его в больницу. Но он в итоге скончался от заворота тонкой кишки в хирургическом отделении больницы, спустя 16 часов после первого обращения.
Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме.
Караидельский межрайонный суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.