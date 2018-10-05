В Башкирии сельского хирурга признали виновным в смерти двухлетнего мальчика

Следствие и суд установили, что 4 года назад врач-хирург в ходе осмотра двухлетнего мальчика с жалобами на боли в животе, не оказал ему должную медпомощь. Он недооценил тяжесть состояния больного, не провел дополнительные методы исследования органов брюшной полости, неправильно диагностировал заболевание, и, не госпитализировав малолетнего пациента в стационар, отпустил домой.