В Башкирии водитель признан виновным в смерти трех пассажиров
Сегодня, 12:34ПроисшествияРустэм Башкирцев
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По вине пьяного водителя скончались трое пассажиров от 18 до 13 лет.
25-летний уфимец признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле 2018 года ночью обвиняемый вместе с 4 знакомыми после распития алкогольных напитков поехал кататься по селу Мишкино на своем «ВАЗ 21104».
Когда сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, водитель попытался скрыться, не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.
В результате аварии трое пассажиров в возрасте от 18 до 23 лет скончались от полученных травм. Четвертый получил тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения.
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