В Башкирии водитель признан виновным в смерти трех пассажиров

25-летний уфимец признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2018 года ночью обвиняемый вместе с 4 знакомыми после распития алкогольных напитков поехал кататься по селу Мишкино на своем «ВАЗ 21104».

Когда сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, водитель попытался скрыться, не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

В результате аварии трое пассажиров в возрасте от 18 до 23 лет скончались от полученных травм. Четвертый получил тяжкий вред здоровью.