Министр образования Башкирии «украла» тексты журналистки и разместила в соцсети

Елена Садыкова сегодня, 7 октября, на своей странице в Фейсбуке сообщила об очередном «промахе» министра образования РБ Гулбназ Шафиковой. По ее словам, Гульназ Радмиловна, бывший психолог, взяла тексты с ее телеграмм-канала о психологии и разместила у себя на странице Вконтакте без ссылки на источник. «Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать», - пишет Елена и прикладывает скриншоты – свои доказательства.

- И с одной стороны, страшно последние крупицы чиновничьей искренности уничтожить вот этими всеми комментариями злыми, а с другой - ну правда, статус обязывает смотреть, откуда и что ты берешь, тем более, на профессиональную тему, - также пишет в комментариях журналистка.