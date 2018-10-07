Министр образования Башкирии «украла» тексты журналистки и разместила в соцсети
На личной странице Вконтакте министра образования Гульназ Шафиковой появились тексты с телеграмм-канала по психологии известной уфимской журналистки Елены Садыковой. Как возмущается автор текста, ни в одном из постов не указан источник.
Елена Садыкова сегодня, 7 октября, на своей странице в Фейсбуке сообщила об очередном «промахе» министра образования РБ Гулбназ Шафиковой. По ее словам, Гульназ Радмиловна, бывший психолог, взяла тексты с ее телеграмм-канала о психологии и разместила у себя на странице Вконтакте без ссылки на источник. «Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать», - пишет Елена и прикладывает скриншоты – свои доказательства.
- И с одной стороны, страшно последние крупицы чиновничьей искренности уничтожить вот этими всеми комментариями злыми, а с другой - ну правда, статус обязывает смотреть, откуда и что ты берешь, тем более, на профессиональную тему, - также пишет в комментариях журналистка.
Напомним, Гульназ Шафикова не так давно стала объектом всеобщих насмешек из-за своих ошибок в текстах, размещенных на личной странице в Инстаграм. Затем, по мнению ее подписчиков, довольно глупо оправдалась тем, что это был эксперимент.