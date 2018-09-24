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Эксперимент «удался»: Министр образования Башкирии прокомментировала свои ошибки
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Эксперимент «удался»: Министр образования Башкирии прокомментировала свои ошибки

Сегодня, 14:33ОбществоВиктория Куприянова
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