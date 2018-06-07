Как в Башкирии дети сотрудников БСК проведут лето

Этим летом дети сотрудников предприятия проведут свои каникулы в живописных уголках Башкирии, сообщили в компании. Для тех, кто не может представить отдых без веселой лагерной жизни, душевных песен у костра, спортивных состязаний и творческих вечеров, распахнут двери оздоровительные лагеря «Горный воздух», «Дружба» и «Красноусольский «Дубки».

Тем, кому необходимо поправить свое здоровье, предприятие приготовило программы в санатории-профилактории «Ольховка». Путевки «Мать и дитя» очень востребованы среди работников компании.

Увеличится и количество отдыхающих, ведь детей и их родителей ждет приятный сюрприз – по четыре заезда в лагерь.