Рустэм Хамитов заявил о планах по новому содовому предприятию

Сегодня на пленарном заседании Международного экологического форума глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о планах по созданию нового производства по выпуску кальцинированной соды, передает РБК-Уфа.

- По поручению правительства России мы сейчас рассматриваем вопрос строительства нового содового предприятия, - цитирует агентство слова главы региона. - Сегодня существуют технологии, позволяющие резко снизить требования к качеству известняка, который используется в производстве кальцинированной соды. Башкортостан собирает нужные материалы, изучает эту ситуацию, и мы будем выходить в правительство страны с просьбой поддержать строительство нового содового предприятия. Оно будет оснащено самыми современными технологиями, которые позволять получать кальцинированную соду из даже среднего по качеству известняка. Предприятие будет безопасным и с точки зрения экологии.

Агентство напоминает, что глава Башкирии ранее в ходе «Прямой линии» в эфире БСТ посоветовал Башкирской содовой компании (БСК) поменять технологию и использовать имеющееся сырье:

- Башкортостан расположен на известняках. Надо найти месторождения, разрабатывать. Если по каким-то причинам не устраивает качество сырья – меняйте технологию. Сегодня современная технология позволяет перерабатывать сырье любого качества. Это дорого, требует затрат, времени, но эту работу надо делать.

Башкирия через АО "Региональный фонд" владеет 38,28% акций Башкирской содовой компании.

Что по этому поводу сказали в БСК

В Башкирской содовой компании слова главы региона прокомментировали так:

«По поводу строительства новых содовых заводов в Российской Федерации и СНГ было много попыток: в Беларуси, Казахстане и др. Ни один проект не был реализован из-за сложности, дороговизны, отсутствия сырья подходящего качества. Единственный проект, который был реализован на постсоветском пространстве - это строительство Кунградского содового завода в Узбекистане.

Но в нашем понимании это не столько экономический проект, сколько социально-политический, реализованный для поддержания инфраструктуры и создания рабочих мест в сложном в социально-экономическом смысле регионе – Каракалпакстане. Это во-первых.

Во-вторых, очевидно, кто-то вводит в заблуждение главу Башкирии. Так, известняк в производстве соды - это не только и не столько углекислый газ определенной концентрации, но и негашеная известь определенной активности, которая необходима в технологическом процессе для регенерации аммиака.

В-третьих, в настоящее время производители кальцинированной соды в России – Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, Крымский содовый завод – полностью обеспечивают потребности Российской федерации и даже экспортируют около 700 тыс тонн соды в страны ближнего и дальнего зарубежья.