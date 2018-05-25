БСК считает заявление о строительстве завода в Казахстане непроработанным

Башкирская содовая компания оценивает заявление о перспективах строительства содового завода в соседней республике как преждевременное и недостаточно проработанное.

Представители компании изучали варианты строительства содового завода на территории республики Казахстан, однако на основании имеющихся геологических данных о ключевых источниках сырья сочли данный проект бесперспективным. Для надежного обеспечения кальцинированной содой потребителей из России и стран СНГ Башкирская содовая компания увеличила объемы производства.

Сегодня сложился оптимальный баланс производства и потребления кальцинированной соды. Неподготовленные и непродуманные действия, направленные на сокращение или увеличение выпуска данного продукта, приведут к негативным последствиям, таким как: разбалансировка рынка, потеря инвестиционных вложений, уменьшение налоговых поступлений и напряжение на рынке занятости.