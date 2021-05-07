Жители Башкирии смогут вернуть до 80% стоимости путевок в детские лагеря

После послания президента Путина Совету Федерации, в котором он говорил о компенсации родителям половины стоимости путёвок в детские лагеря за счёт федерального бюджета, решение о введении туристического кэшбэка было принято и в республике.
Так, уже .20 мая в Башкирии стартует программа компенсации стоимости путевок в детские лагеря, сообщила в ходе совещания председатель Госкомтуризма РБ Эльмира Туканова.
Были озвучены и условия участия в программе: приобрести путевку на сайте «Мир путешествий» с помощью карты платежной системы «Мир». При соблюдении этих условий половина стоимости детского отдыха вернется на счет в течение пяти дней.