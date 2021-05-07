Жители Башкирии смогут вернуть до 80% стоимости путевок в детские лагеря

Жители Башкирии смогут вернуть до 80% стоимости путевок в детские лагеря
Жители Башкирии смогут вернуть до 80% стоимости путевок в детские лагеря
Сегодня, 17:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: fg24.ru
Об этом стало известно на выездном совещании Радия Хабирова на базе ДОЛ «Орлёнок» в Илишевском районе.

После послания президента Путина Совету Федерации, в котором он говорил о компенсации родителям половины стоимости путёвок в детские лагеря за счёт федерального бюджета, решение о введении туристического кэшбэка было принято и в республике.

Так, уже .20 мая в Башкирии стартует программа компенсации стоимости путевок в детские лагеря, сообщила в ходе совещания председатель Госкомтуризма РБ Эльмира Туканова.

Были озвучены и условия участия в программе: приобрести путевку на сайте «Мир путешествий» с помощью карты платежной системы «Мир». При соблюдении этих условий половина стоимости детского отдыха вернется на счет в течение пяти дней.

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