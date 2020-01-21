В Башкирии начнут контролировать детский отдых в лагерях

Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что с начала лета 2020 года ей смогут заниматься только включенные в реестр минобразования региона организации, куда можно попасть только предоставив информацию о наличии условий для детей. Все сведения будут тщательно проверяться. Реестр планируют сформировать до 1 мая.