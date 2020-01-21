В Башкирии начнут контролировать детский отдых в лагерях
Сегодня, 10:10ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проект намерены рассмотреть на заседании Курултая Башкирии.
В региональном парламенте планируют внести поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка.
В пресс-службе Курултая передали, что законопроект предусматривает ужесточение поправок в сфере организации летнего отдыха.
Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что с начала лета 2020 года ей смогут заниматься только включенные в реестр минобразования региона организации, куда можно попасть только предоставив информацию о наличии условий для детей. Все сведения будут тщательно проверяться. Реестр планируют сформировать до 1 мая.
Реестр существовал и раньше, отметил Толкачев, но содержал минимальные сведения. Хранится он будет в открытом доступе.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей