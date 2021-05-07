В Башкирии появится первый круглогодичный детский лагерь

В Башкирии появится первый круглогодичный детский лагерь
В Башкирии появится первый круглогодичный детский лагерь
Сегодня, 18:11ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы БашкирииОрлёнок
«Орлёнок» станет первым в Башкирии круглогодичным детским оздоровительным лагерем.

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Илишевский район, где проверил готовность детского лагеря «Орлёнок» в деревне Ашманово к летнему сезону, сообщается на сайте руководителя региона.

Директор лагеря Рамзил Рахматуллин отметил, что к 26 мая планируется завершить реконструкцию. Сейчас уже обновили корпуса, благоустроили территорию, поставили современную спортивную площадку и укрепили материально-техническую базу, а также начали строить спальный корпус на 216 мест.

Всего на реконструкцию лагеря было выделено 153,6 млн рублей, из которых 139 млн рублей - из благотворительных пожертвований ПАО АНК «Башнефть» через Фонд социальных целевых программ и 14 млн рублей – из бюджета республики.

Отмечается, что «Орлёнок» станет первым в Башкирии круглогодичным детским оздоровительным лагерем. Согласно указу главы республики, всего до 2024 года в регионе откроют девять таких лагерей.

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