В Башкирии появится первый круглогодичный детский лагерь

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Илишевский район, где проверил готовность детского лагеря «Орлёнок» в деревне Ашманово к летнему сезону, сообщается на сайте руководителя региона.
Директор лагеря Рамзил Рахматуллин отметил, что к 26 мая планируется завершить реконструкцию. Сейчас уже обновили корпуса, благоустроили территорию, поставили современную спортивную площадку и укрепили материально-техническую базу, а также начали строить спальный корпус на 216 мест.
Всего на реконструкцию лагеря было выделено 153,6 млн рублей, из которых 139 млн рублей - из благотворительных пожертвований ПАО АНК «Башнефть» через Фонд социальных целевых программ и 14 млн рублей – из бюджета республики.
Отмечается, что «Орлёнок» станет первым в Башкирии круглогодичным детским оздоровительным лагерем. Согласно указу главы республики, всего до 2024 года в регионе откроют девять таких лагерей.