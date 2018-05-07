МЧС предупредило о серьезном ухудшении погоды в Башкирии

Сегодня, 7 мая, на территории Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ со ссылкой на Башгидромет.

Прежде всего, спасатели извещают об усилении ветра до 17 м/с. Помимо этого, местами пройдет небольшой дождь, на северо-западе региона он может усилиться до умеренного.

С учетом усиления ветра спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от нахождения на улице и предпочесть пребывание внутри помещений, а также не оставлять без присмотра детей. В случае ураганных порывов ветра, заставших пешеходов на улицах, им лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов или на остановках транспорта, так как возможно падение кровельных материалов или рекламных щитов.