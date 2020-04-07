В Уфе в детсады из-за карантина привели меньше половины ожидаемого количества детей

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, вице-мэр Алина Сулейманова проинформировала собравшихся о том, как организована работа дошкольных учреждений в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе было принято решение свести работу детских садов к минимум и принимать в них детей только из семей, в которых родители должны работать даже в условиях так называемого карантина.

По словам Алины Сулеймановой, сегодня с утра в 22 столичных детских сада, где были организованы дежурные группы, пришли 280 детей, с ними работают 32 сотрудника.

Накануне в детсады поступило 250 детей.