Мэрия Уфы сообщила, какие детские сады будут работать во время полной самоизоляции

По данным уфимской мэрии, работать детские сады будут со 2-го апреля. Все дежурные группы будут, по заверению администрации, с соблюдением всех профилактических и карантинных мер.

Планируется, что детские сады будут работать для 442 детей, родители которых или законные опекуны вынуждены выйти на работу.

Дошкольные учреждения откроют в Демском районе (3), в Калининском районе (4), в Кировском районе (4), в Ленинском районе (4), в Октябрьском районе (6), в Орджоникидзевском районе (2).