Мэрия Уфы сообщила, какие детские сады будут работать во время полной самоизоляции
2 апреля, 14:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В настоящий момент сообщается, что дежурить будут 28 дошкольных учреждений.
По данным уфимской мэрии, работать детские сады будут со 2-го апреля. Все дежурные группы будут, по заверению администрации, с соблюдением всех профилактических и карантинных мер.
Планируется, что детские сады будут работать для 442 детей, родители которых или законные опекуны вынуждены выйти на работу.
Дошкольные учреждения откроют в Демском районе (3), в Калининском районе (4), в Кировском районе (4), в Ленинском районе (4), в Октябрьском районе (6), в Орджоникидзевском районе (2).
С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации. Напомним также, что со следующей недели начинаются дистанционные занятия для школьников.
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